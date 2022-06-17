هيفاء وهبي تخطف الانظار بإطلالة رياضية أنيقة!

كتب امير فتحي في الجمعة 17 يونيو 2022 02:51 صباحاً - شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وظهرت هيفاء وهبي في الصور، التي نشرتها عبر حسابها على نستغرام بإطلالة رياضية أنيقة بألوان فسفورية مميزة، وخطفت الأنظار بجمالها وأناقتها. على الصعيد الفني، تستعد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبى لطرح أغنية “قاعدة وبتفرج” ضمن ألبومها الغنائى الجديد ،الأغنية من كلمات الشاعر أحمد المالكى، ألحان محمد الصاوي، توزيع هانى يعقوب.

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