شاهد.. توم هانكس ينفعل على معجبيه: “ابتعدوا عن زوجتي”!

كتب امير فتحي في الجمعة 17 يونيو 2022 02:51 صباحاً - انفعل الممثل العالمى توم هانكس بعد اقتراب مجموعة من المعجبين من زوجته ريتا ويلسون، وذلك بعد أن ثارت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار غضبا بسبب ذلك، أثناء تواجدها في مدينة نيويورك

ووفقا للتقرير الذى نشرعلى موقع ” pagesix “، صرخت ويلسون قائلة “توقفوا عن ذلك”، ومن ثم صرخ هانكس قائلا:” ابتعدوا عن زوجتى”، قبل أن يندفع الاثنان إلى السيارة.

ومن ثم صاح أحد المعجبين معتذرا قائلاً ، “آسف على ذلك، توم”.

وكان قد أثار آخر ظهور للممثل العالمى توم هانكس حالة من القلق حيث ظهر في فيديو وهو غير قادر على التحكم في يده اليمنى التي كانت تهتز بشدة أثناء إمساكه للميكرفون، وذلك خلال الجولة الترويجية لفيلم السيرة الذاتية للمغني الراحل ألفيس بريسلي ” Elvis” في مدينة جولد كوست الأسترالية.

وظهر توم هانكس، في الفيديو الذى تم تدواله على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يحمل ميكروفون في يده اليمنى وعندما بدء في الارتجاف استخدم هانكس يده اليسرى للتحكم في الميكروفون، كما حاول التبديل بين يديه خلال حديثه.

وصرح هانكس قائلا :” لا يوجد مكان في العالم أفضل من جولد كوست لتصوير فيلم ممتع وغنى، قمت من قبل بالتصوير في عدة بلدان منها المغرب ولوس أنجلوس ونيويورك وسياتل وبرلين وغيرهم، ولكن لا أحد منهم لديه أمكانيات جولد كوست”، وفقا لما نشر على موقع “ديلي ميل”.