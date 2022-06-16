شكرا لقرائتكم خبر عن "المعادلة صفر" يعيد محمد صبحى للسينما بعد غياب 31 عاما.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان الكبير محمد صبحي عن قرار عودته للسينما بعد غياب 31 عاما، في مؤتمره الصحفي المقام بمدينة سنبل ويديرها الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، قائلا: "قرار عودتي للسينما بيدرس منذ سنوات ولم أعتزل السينما وإنما توقفت عام ١٩٨٩ بسبب انتشار أفلام المقاولات".

وتابع محمد صبحي: "وجدت نفسي بعد 31 عاما أمام فيلم لابد من تقديمه هايكون اسمه المعادلة صفر وكتبت السيناريو والحوار الخاص به أمينة مصطفى وإخراج أميرة الرفاعي".

كما كشف صبحي عن تفاصيل عودته للدراما التليفزيونية من خلال مسلسل يحمل اسم مؤقت "رحلة المجنون"، وقال صبحي: المسلسل فكرة تمنيت تقديمها بعد مسلسل سنبل بعد المليون.

وأضاف صبحي: فكرة المسلسل مناسبة لما يمر به العالم فى الوقت الحالى، والتى تدور حول رحلة شخص ترك مصر منذ 25 عاما وعاد لديه 62 عاما ومعه 2 مليار جنيه، ولا يوجد له وريث، وأنقذ العديد من الأطفال بالأموال التى لديه، وكان من بينهم طفل وعده بدخوله المدرسة، والذي أصبح حلمه وقتها دخول المدرسة".

وتحدث الفنان محمد صبحي خلال مؤتمره الصحفي ، عن التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قائلا: سعيد بهذا الاتفاق لأنه سيجعل التعاون بيننا مثمرا في كل المجالات وفي أعمال حالية انتهينا من تصويرها وهي مسرحية نجوم الظهر وسيتم إذاعتها قريبا عبر قنوات ومنصات الشركة المتحدة لأنه بموجب البروتوكول أصبحت ملكا للشركة ويحتمل عرضها في عيد الأضحى".

وتابع صبحي: "ان شاء الله هنقدر احنا والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نقدم أعمال جيدة فيها رؤية نفسنا تتحقق

لان مهم جدا دور الثقافة والفن فى بناء الانسان وتجديد الوعي لدى المواطن".