شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: سعيد بالتعاون مع الشركة المتحدة وسنقدم أعمالا ذات رؤية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان محمد صبحى خلال مؤتمره الصحفي المقام حاليا بمدينة سنبل، ويديره الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، عن التعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قائلا: "سعيد بهذا الاتفاق، لأنه سيجعل التعاون بيننا مثمرا في كل المجالات وفي أعمال حالية انتهينا من تصويرها وهي مسرحية "نجوم الظهر"، وسيتم إذاعتها قريبا عبر قنوات ومنصات الشركة المتحدة، لأنه بموجب البروتوكول أصبحت ملك للشركة ويحتمل عرضها فى عيد الأضحى".

وتابع صبحي: "إن شاء الله هنقدر إحنا والشركة المتحدة للخدمات الاعلامية نقدم أعمال جيدة فيها رؤية نفسنا تتحقق، لأن مهم جدا دور الثقافة والفن فى بناء الإنسان وتجديد الوعي لدى المواطن".

وكان محمد صبحي قد قال: "المسرح في وعكة صحية خلال هذه الفترة ويحتاج إلى انتعاشة خلال الفترة المقبلة لكي يستعيد مكانته" قائلا: " لا نضيع الوقت في مهاجمة المسف ولابد من إيجاد البديل".