شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى: المسرح فى وعكة صحية ويحتاج إلى انتعاشة خلال الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، مؤتمر الفنان الكبير محمد صبحى للإعلان عن مشاريعه الفنية الجديدة، الذي يديره الكاتب الصحفي جمال عبد الناصر والمقام بمدينة سنبل، بالإعلان عن مسيرته والتى استمرت 54 عاما، معربا عن سعادته بالتواصل بينه وبين الإعلام، بسبب جائحة فيروس كورونا

وأكد محمد صبحي أنه ما قام بالتخطيط له بعد فترة ركود ليس فى المسرح فقط بل فى أدوات الثقافة والفن المختلفة، مشددا على أنه لا يشعر بالنوستالجيا بالرغم من تطويره لعقله مع الزمن.

وتابع محمد صبحي: المسرح في وعكة صحية خلال هذه الفترة ويحتاج إلى انتعاشة خلال الفترة المقبلة لكي يستعيد مكانته قائلا " لا نضيع الوقت في مهاجمة المسف ولابد من إيجاد البديل".