شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد محمد ثروت يطرح أولى تجاربه الغنائية "وجودك فرق" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب والمخرج أحمد محمد ثروت نجل المطرب الكبير، أولى تجاربه الغنائية بعنوان "وجودك فرق"، من ألحان عمرو الشاذلى، وكلمات حسام سعيد، وتوزيع محمد ياسر، مكس وماستر م. محمد صقر، تأليف وتريات أحمد حسن فكرى، جيتار مصطفى نصر، هندسة صوتية محمد إسماعيل.

وتقول كلمات الأغنية: "وقعت ليا من السماء، وبين إيديك قلبى أترمى.. ارتحت وأنا جنبك بجد، وليك مشاعرى مِسلمة.. لحقت عمرى اللى أتسرق وقد إيه وجودك فرق، كأنى من غير قلب عشت، ويوم لقاك قلبى اتخلق.. فتحت عينى على الدنيا بنظرة جديدة.. على إيدك بس أنا شوفت حاجات غابت عنى..قربت حاجات كانت لسنين عنى بعيدة".

وكان المخرج والمنتج أحمد محمد ثروت نجل المطرب الكبير محمد ثروت قد احتفل بخطوبته على لمى الشواربي كابتن منتخب مصر فى كرة اليد ولاعبة النادي الأهلى مطلع يونيو الجارى، وحضر حفل الخطوبة عدد من الأصدقاء من داخل الوسط الفني وخارجه منهم، المنشد مصطفى عاطف والفنان عبد الرحمن رشدي والفنان أحمد جمال والكابتن حسن جبر، والمستشار عمر باسم، والنائب محمد الجارحى.