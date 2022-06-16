شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج أشرف فايق يجرى عملية قسطرة فى القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المخرج أشرف فايق عملية قسطرة فى القلب، وطمأن متابعيه بصور على حسابه على فيس بوك،حيث أعلن أنه بحالة جيدة، معتذرا على عدم رده على مكالمات ورسائل محبيه .

وكتب المخرج أشرف فايق: "حسيت إن دمى تقل فالفترة الأخيرة فقلت أعملة قسطرة وأخففه شوية".

وأضاف: "أنا دلوقتى بقيت كويس واطمنت على دمى وقلبى وشرايينى وبطمنكم وبشكر كل الأحباب اللى حاولوا يتواصلوا بالاتصال أو بالرسائل ولم أستطع الرد عليهم وبقولهم سامحونى وكتر خيركم.. الحمد والشكر لله تعالي".

يذكر أن المخرج أشرف فايق من المخرجين المميزين الذين لديهم حس كوميدي في جميع أفلامه وهو من عائلة فنية فوالده السيناريست والمخرج الكبير فايق إسماعيل وعماه الكاتب بهيج إسماعيل والفنان والنجم محي إسماعيل ، ومن أشهر أعماله في السينما أفلام : اللبيس ، الزمهلوية ، اللمبي 8 جيجا ، تك تك بوم ، قصة الحي الشعبي ، اسانسير 5 نجوم .