شكرا لقرائتكم خبر عن "يا تى يا تى".. أحدث أغانى دياب بتوقيع وليد منصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الفنان دياب من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ياتى ياتى"، تأليف محمد عبد النبى، وألحان غريب وتوزيع توما، وإنتاج وليد منصور، والذى طرح البوستر الدعائى للأغنية إستعدادا لطرحها يوم 20 يونيو.

وكان دياب قد طرح منذ فترة أغنية "ياساتر"، من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع وسام عبد المنعم، من إنتاج وليد منصور، وتعد أغنية "ياتى ياتى"، هى التعاون الثانى بين دياب ومنصور.



البوستر التشويقى للأغنية

على جانب آخر يشارك الفنان دياب خلال الفترة المقبلة من خلال فيلم "السرب"، والذى يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من أحمد السقا والفنانة هند صبرى، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

كما طرح دياب مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "يا دماغى" على موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامى دهيمة وتحمل الطابع المقسوم، ويعود دياب بالأغنية إلى الغناء بعد فترة من الغياب والتى انشغل فيها بالتمثيل، وتدور كلمات الأغنية فى فلك البحث عن الراحة والسعادة، وتغيير السياسة فى الحياة، والبُعد عن الضغوط والمشكلات.