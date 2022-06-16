شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يشوق جمهوره بفيلم "بحبك": استعدوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوق النجم تامر حسنى جمهوره المنتظر لطرح فيلم بحبك، المقرر أن ينافس به فى موسم عيد الأضحى المقبل فى أول تجربة إخراجية له، ونشر بوستر العمل على صفحته على "فيس بوك" معلقًا: "استعدوا".

فيلم "بحبك"، تأليف وإخراج تامر حسنى فى أولى تجاربه بالإخراج السينمائى، وبطولة تامر حسنى، هنا الزاهد، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، عمرو صحصاح، شهد الشاطر، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وانطلق تصوير الفيلم مطلع العام الجارى بمشاهد جمعت تامر حسنى وهنا الزاهد والتي نشرها تامر على حساباته على السوشيال ميديا.

يذكر أن تامر حسنى أشعل أجواء حفله فى جدة أمس الأربعاء، بمجموعة من أجمل أغانيه، جمع فيها بين القديم والجديد، ورحب الجمهور بتامر ترحيبا حارًا، الذى شكر تواجدهم وحماسهم وشراء التذاكر ونفادها فى أول 15 دقيقة من طرحها، ودعا الجمهور لحضور افتتاح فيلمه الجديد لهذا الصيف من جدة.