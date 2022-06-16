خلافات في كواليس “4 ستات شداد”.. إلهام شاهين تخرج عن صمتها وتكشف الحقائق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد انتشار أخبار عن خلافات بين أبطال فيلم “4 نساء شداد” والشركة المنتجة له، خرجت بطلة العمل الفنانة إلهام شاهين عن صمتها كاشفةً حقيقة توقف التحضيرات للفيلم، من خلال تصريحات صحافية قالت فيها: “لا صحة للشائعات المتداولة بشأن توقف التحضير للفيلم، لأننا لم نبدأ بها من الأساس، ولا يوجد أي خلافات بين الشركة المنتجة وأبطال الفيلم، ولا مبرر لكل هذه الأخبار”.

وكانت إلهام شاهين قد كشفت عن مصير مسرحية “المومس الفاضلة”، بعدما أعلنت تقديمها في إحدى الندوات، وتعرّضت للانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب اسم المسرحية المثير للجدل من وجهة نظر البعض، قائلةً: “تراجعت عن تقديم مسرحية “المومس الفاضلة”، على الرغم من تحمّسي الشديد لها ولكن لمَن سأقدمها؟ معظم الجمهور لا يفهم معناها وهاجمني لمجرد اسم المسرحية”.

وكانت إلهام شاهين قد أعلنت منذ فترة تقديمها فيلم “4 ستات شداد” بالتعاون مع الكثير من الفنانين، بينهم ليلى علوي، مشيرة إلى أنه سيناقش قضية مهمة، وسيبدأ التحضير له خلال الفترة المقبلة.