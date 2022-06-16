دنيا سمير غانم برسالة شكر لجمهورها.. “أهلي اللي بيشجعوني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجّهت الفنانة دنيا سمير غانم من خلال خاصية القصص المصورة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” رسالة شكر لجمهورها، الذين وصفتهم بأهلها الذين يدعمونها في كل المواقف ويشجعونها.

وكتبت دنيا في رسالتها: “شكر لكل الفانز أهلي اللي بيكونوا حريصين جداً يبعتولي أي كلام جميل بيتقال عني عشان يشجعوني ويفرحوني، ربنا يخليكوا ليا”.

وتنتظر دنيا سمير غانم عرض فيلمها الجديد “تسليم أهالي”، الذي تشارك في بطولته مع الفنانين: هشام ماجد ودلال عبد العزيز وبيومي فؤاد ولوسي، وهو من تأليف شريف نجيب وإخراج خالد الحلفاوي.

والفيلم هو آخر ما قدّمته الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز في السينما، حيث تم تصويره قبل وفاتها بأشهر عدة وتأجّل عرضه مراراً. وتدور أحداثه حول مطاردة الفنانة لوسي لدنيا سمير غانم، بسبب حبّها الشديد لهشام ماجد الذي يجسّد دور البطولة أمامها، مما يضطرهما إلى الهرب من لوسي لكي يتزوجا، وتحدث بينهما مواقف كوميدية.