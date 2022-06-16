محمد رمضان يستفز الجمهور بفيديو من الطائرة.. هواية شقيقه ستصدمكم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المعروف عن الفنان محمد رمضان مشاركته جمهوره تفاصيل كثيرة من حياته الفنية والشخصية، منها ما وضعه في مشاكل وأزمات، لتفسير البعض تصرفات رمضان بالمستفزة، خاصة تلك التي ترتبط باستعراضه أمواله وممتلكاته.

وفي أحدث ظهور لمحمد رمضان، عبر “إنستغرام”، نشر فيديو له وهو محاط بعدد كبير من الأوراق المالية من فئة الدولار.

وظهر رمضان في الفيديو داخل طائرة، وحوله الدولارات على الكرسي المجاور له، قبل أن يوجه الكاميرا نحو شقيقه محمود رمضان، الذي كان منشغلاً بعد إحدى رزم الأوراق المالية، وكتب معلقاً على اللقطة: “هواية أخويا المفضلة”

وكان وقع رمضان في مشكلة، العام الماضي، بسبب الأموال، عندما ظهر في مقطع فيديو، وهو يلقي بالدولارات في حمام السباحة، ليتضح بعدها أن الدولارات لم تكن حقيقية.

على جانب آخر، يستعد الفنان محمد رمضان لإحياء حفل غنائي بالأردن غداً الجمعة، ومن المقرر أن يحضر الحفل عدد كبير من جمهور رمضان بالمملكة الهاشمية الأردنية.

كما أعلن الفنان رمضان عن تفاصيل حفلة جديدة له، من المقرر إقامتها يوم 13 يوليو المقبل في تركيا، معرباً عن سعادته وحماسه الشديد لأولى حفلاته بمدينة إسطنبول.

ونشر رمضان بوستر الحفل، وعلق عليه كاتباً: “أنا متحمس جدًا بشأن حفلتي الأولى في إسطنبول/ تركيا، يوم 13 يوليو المقبل.. لنفعلها”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الغنائية كليب “بلالين”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا فور طرحه، عبر القناة الرسمية لمحمد رمضان على “يوتيوب”، وهي من كلمات وألحان إسلام شندي، ومن توزيع شندي، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج بثينة.