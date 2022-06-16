شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل ألبوم عمرو دياب الجديد .. منهم خالد تاج الدين وعزيز وتامر حسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الهضبة عمرو دياب من تسجيل أكثر من 15 أغنية جديدة خلال الفترة الماضية، سيختار منهم عدد من الأغانى لطرحها فى بداية موسم الصيف، ومن الشعراء والملحنين والموزعين الذين تعاونو معه فى هذا الألبوم هم كل من أيمن بهجت قمر ومحمد يحيى وتامر حسين وعزيز الشافعى وأحمد عادل وتومة وأحمد إبراهيم وخالد تاج الدين ونادر حمدى ووسام عبد المنعم ومدين وأمير محروس.



احتفال الهصبة بالبومه السابق

كان النجم الكبير عمرو دياب قد طرح مؤخرا توزيع جديد لأغنية "هتدلع" على إحدى المنصات، والأغنية من كلمات محمد القاياتى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أحمد إبراهيم وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس. وكان النجم عمرو دياب قد أحيا مؤخرا حفلا في التجمع، وقدم أحدث أغنياته "اللي يمشي يمشي" ، وكذلك غنى "هتدلع" التي طرحها في عيد الفطر وتفاعل معهما الحضور بشكل كبير.

من ناحية أخرى تصدرت أغنية "اللي يمشي يمشي" قوائم الأعلى استماعا، والأغنية من كلمات تامر حسين ، لحن مدين ، توزيع توما ، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتعد ثاني أغنيات الهضبة هذا الصيف بعد أن طرح في عيد الفطر أغنية "هتدلع"، فيما أحيا عمرو دياب 3 حفلات فى موسم عيد الفطر الماضى فى الإمارات والكويت والسعودية.