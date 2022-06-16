شكرا لقرائتكم خبر عن ريم البارودى تعلن إصابة شقيقتها بكورونا وتنتظر تحاليلها وعائلتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة ريم البارودى إصابة شقيقتها بفيروس كورونا وأن عائلتها كلها مخالطة لها، حيث كتبت عبر ستورى حسابها بموقع انستجرام:"الحمد لله على كل شيء، أختى أصيبت بفيروس كورونا.. وعائلتى كلها بقت مخالطة.. في انتظار نتيجة التحاليل".

وشددت ريم البارودى على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية قائلة:"خلى بالكم الفيروس لسه موجود وبينتشر.. ربنا يحفظنا جميعا من أي مكروه".



ريم البارودى

وكان آخر أعمال ريم البارودى مسلسل "نقل عام" الذى تم عرضه قبل شهر رمضان الماضى، وهو من تأليف وليد خيرى، وإخراج عادل أديب، وبطولة محمود حميدة، سوسن بدر، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميرهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوى، هاجر الشرنوبى، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين.

يذكر أن آخر ظهور لريم البارودى فى دراما رمضان كان، خلال مسلسل "كله بالحب" فى رمضان 2021، بطولة زينة، أحمد السعدني، صابرين، سامر المصرى، ريم البارودى، هالة فاخر، مصطفى درويش، محسن منصور، نور قدرى، وتأليف ورشة أحمد الشخيبى، وإخراج عصام عبد الحميد، كما شاركت ريم كضيفة شرف فى مسلسل "فارس بلا جواز" مع مصطفى قمر.