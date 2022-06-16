شكرا لقرائتكم خبر عن إياد نصار يعوض غيابه عن دراما رمضان 2022 بمسلسلين على المنصات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعوّض الفنان اياد نصار غيابه عن دراما رمضان الماضى، بالظهور في مسلسلات الـ off sessions على المنصات، حيث ينتظر عرض مسلسل بعنوان "وش وضهر" من 10 حلقات يبدأ يوم الإثنين الموافق 27 يونيو الجارى، والعمل يشارك فى بطولته ريهام عبد الغفور، إسلام إبراهيم، ثراء جبيل، محمود قابيل، ميمى جمال، وإخراج مريم أبو عوف.



اياد نصار فى مسلسل وش وضهر

اياد نصار يتعاقد على مسلسل بعنوان "مهب الريح"

كما تعاقد اياد نصار مؤخراً على مسلسل بعنوان "مهب الريح" مكون من 45 حلقة ومأخوذ عن المسلسل الأمريكى The Good Wife، ويتولى مهمة الإخراج أحمد خالد موسى، ويضم العمل عدد من النجوم على رأسهم هند صبرى، ماجد المصرى، نهى عابدين، مؤمن نور، ويجرى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة قبل بدء التصوير.

كما يظهر اياد نصار كضيف شرف في فيلم "كيرة والجن" المقرر طرحه في دور العرض يوم 30 يونيو الجارى للمنافسة في موسم عيد الأضحى السينمائى، والعمل بطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، لارا إسكندر، هدى المفتي، محمد عبد العظيم وعدد من ضيوف الشرف ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

إياد نصار يعلق على حالة الجدل المصاحبة لفيلم "أصحاب ولا أعز"

وحل اياد نصار ضيفا على برنامج "من مصر" مع عمرو خليل على قناة cbc أول أمس الثلاثاء، ورد على حالة الجدل الواسعة التي أحدثها فيلم "أصحاب ولا أعز"، وقت طرحه على إحدى المنصات العالمية، وقال إنه يحترم رأى كل من انتقدوا الفيلم لأنه يستفيد من هذا النقد، موضحًا أنه رأى الفيلم وتعامل معه كفكرة كيف يكون الهاتف الذكي مسيطرًا على الناس ولم يرى الجوانب الأخرى التى اعترض عليها الناس وهذا سوء تقدير منه، وأنه بشكل أو بآخر سيأخذ في عين الاعتبار مثل هذه الأمور في اختياراته للأعمال الفنية المقبلة، مشيراً إلى أنه كإياد استفاد كثيراً من التجربة.

وظهر إياد نصار كضيف شرف فى مسلسل "الاختيار 3" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى بشخصية النقيب محمد مبروك والتى كان قد قدمها فى الجزء الثانى، والعمل بطولة أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز ياسر جلال وأمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمى.