شكرا لقرائتكم خبر عن دياب يطرح بوستر أغنيته الجديدة "ياتى ياتى" قبل طرحها نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الفنان دياب البوستر الدعائى لأغنيته الجديدة "ياتي ياتي" وذلك قبل إطلاق الأغنية نهاية الشهر الجارى على يوتيوب ومنصات الأغانى، والأغنية كلمات احمد عبد النبي وألحان غريب وتوزيع توما، وتسجل التعاون الثانى بين دياب والمنتج وليد منصور بعد "يا ساتر" التي طرحت مؤخراً وحققت نجاحاً وانتشاراً جيداً.



بوستر اغنية ياتى ياتى

وانتهى دياب مؤخراً من تصوير مسلسل جديد بعنوان "المتهمة" من 10 حلقات والمقررعرضه على إحدى المنصات الرقمية قريباً، والعمل بطولة درة وعلي الطيب، عادل كرم، أسامة عباس، مها نصار، محمد عبد العظيم، محمود غريب، وتأليف وإخراج تامر نادي، ينتمي لنوعية التشويق والرعب والإثارة.

على جانب آخر يشارك الفنان دياب خلال الفترة المقبلة فى فيلم "السرب" والذى يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، بطولة كل من: أحمد السقا والفنانة هند صبرى، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى، ومجموعة كبيرة من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو من تأليف عمر عبدالحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

وكان آخر أعمال دياب مسلسل "توبة" الذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، من بطولة عمرو سعد، صبا مبارك، ماجد المصري، دياب، أسماء أبو اليزيد، محمد لطفى، عبد العزيز مخيون، انتصار، رحاب الجمل، عارفة عبد الرسول، حسن أبو الروس، مروى الأزلى، محمد الصاوى، محسن منصور، ضياء عبد الخالق ومن إخراج أحمد صالح.