شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ارتدائها فستان مارلين مونرو .. كيم كاردشيان متهمة باتلاف تاريخ الموضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن نجمة برنامج الواقع كيم كارداشيان سوف تدفع ثمن أناقتها في حفل ميت جالا غاليًا، حيث انها أصبحت متهمة بتلف جزء من تاريخ مارلين مونرو فوفقًا لموقع "ميرور" البريطاني، تواجه كيم كارداشيان حاليًا اتهامات بإعادتها فستان مارلين مونرو الذي ارتدته في حفل ميت جالا الشهر الماضي، بحالة شديدة السوء.



الفستان قبل وبعد



كيم كاردشيان تمزف فستان مارلين مونرو

وهاجم خبراء الموضة والأناقة كيم كارداشيان بشدة، بسبب تدميرها فستان مونرو الشهير، الذي أدت به أغنية Happy Birthday Mr President عام 1962، وكشفت كيم في وقت سابق أنها اضطرت لخسارة 10 كيلوجرامات من وزنها كي تتمكن من ارتداء الفستان، لكن ذلك لم يكن كافيًا، لأن النجمة تسببت في قطع الفستان بسبب وزنها الزائد، ومقاسها المختلف عن مونرو ، مما تسبب في تقطيعات حول قفل الفستان من الجانبين

وذكر الموقع، أن فستان مارلين حاليًا يفتقد عدة قطع كريستال فضلًا عن تمزقه، بعد أن ارتدته لمدة 15 دقيقة على السجادة الحمراء، وأعارت إدارة متحف Believe It Or Not كيم كارداشيان، فستان مارلين مونرو الشهر الماضي، كي تحضر به حفل ميت جالا، والمعروف أن المتحف يحفظ الفستان في درجة حرارة معينة، من أجل الحفاظ عليه، بعد شرائه بمبلغ 5 ملايين دولار عام 2016، لعرضه ضمن مقتنيات المتحف.

وذكر الموقع، أن صور الفستان الممزق حاليًا دفعت بعض المؤرخين لانتقاد قرار المتحف بإعارة الفستان لكيم كارداشيان.