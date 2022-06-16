شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة جاستن بيبر تطمئن الجمهور وتكشف تطورات حالتهما الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت هيلي بيبر تحديثات عن الظروف الصحية لها وجاستن بيبر خلال ظهورها في برنامج The Tonight Show تقديم جيمي فالون .

وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بدأ جيمي المقابلة الخاصة به بالتعبير عن قلقه لكل من هيلي، 25 عامًا، بعد دخولها المستشفى مؤخرًا وزوجها جاستين بيبر، 28 عامًا، الذي كان يعاني من متلازمة "رامزي هانت" التي تسببت في بعض الشلل الوجهي.



تقرير ديلى ميل عن زوجة جاستن بيبر

سأل جيمي هيلي عن صحتها:" مررت بشهرين صعبين، كيف تسير الأمور؟"

قالت هيلي: "كل شيء على ما يرام"، "انا بخير، أنا فقط أسمح لجسدي بالوقت للشفاء والقيام بشيء لكنني بخير"..



جاستن بيبر وزوجته

وأضافت: "إنه بخير أيضًا، من الواضح أنه كان تحولًا غريبًا في الأحداث خلال الشهرين الماضيين وحتى الأيام القليلة الماضية."

سألها جيمى مرة أخرى: "إنه لا بد أنه كان مخيفًا؟"

ردت هيلي: "إنه بخير وسيكون على ما يرام تمامًا".

وكان المغنى الكندى الشهير جاستن بيبر قد طالب محبيه الدعاء له بعد تدهور حالته الصحية منذ إعلان إصابته بمتلازمة "رامزي هانت"، التى سببت له شللاً في نصف وجهه الأيمن، بعد إصابته بفيروس أضر بعصب أذنه.

وقال بيبر، عبر خاصية ستورى على حسابه على إنستجرام: "أصبح تناول الطعام أصعب بشكل تدريجي وهو أمر محبط للغاية برجاء من الجميع الدعاء لي".

وكشف بيبر، من خلال مقطع فيديو قصير نشره عبر حسابه على إنستجرام، أنه أصيب بمتلازمة "رامزي هانت"، جعلته غير قادر على تحريك نصف وجهه وغير قادر على الصعود إلى المسرح، مشيرا إلى أن هذا الفيروس هاجم عصب أذنه وأعصاب وجهه وأصابه بشلل في نصف وجهه الأيمن.