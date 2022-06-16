شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى ترفض إزالة المشهد المتسبب فى منع عرض فيلم Lightyear بـ دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة ديزنى رفضها إزالة مشهد المثلية الجنسية من فيلمها الأنيمشن الجديد Lightyear ، وذلك بعد منع طرح العمل بـ حوالى 14 دولة عربية خلال الأيام الماضية، ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " wsj "، من بين الدول التي قررت منع عرض الفيلم 12 دولة سيتم طرح منصة Disney بلس بها.



صورة من المشهد بـ فيلم Lightyear

وأثار فيلم الأنيميشن Lightyear الجدل وذلك بالتزامن مع اقتراب طرحه بـ دور العرض حول العالم بداية من اليوم 16 يونيو ، وذلك بسبب مشهد يحتوى على قبلة بين شخصيتين مثليتين في العمل الجديد.

وبالرغم من منع عرض فيلم الأنيميشن Lightyear في عدد من الدول العربية منهم السعودية والإمارات، ألا أنه تمكن مجموعة من النقاد العالميين وصل عددهم إلى 84 شخصا من مشاهدة العمل قبل طرحه في الأسواق، وقاموا بـ منح الفيلم تقييم وصل إلى %84 من خلال موقع Rotten Tomatoes.

ومع استمرار صمت شركتى ديزنى و Pixar لا توجد أى أدلة حول إزالة المشهد الذى تسبب في إثارة الجدل.

أكد الدكتور خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بمصر في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، إن فيلم الأنيميشن Lightyear لم يعرض على الرقابة حتى الآن، وذلك بعد الجدل الذى إثاره العمل في دول الخليج حيث تم منع عرضه فى السعودية والإمارات وغيره من الدول بسبب وجود مشهد يحتوى على قبلة بين شخصيتين مثليتين.