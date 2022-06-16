شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعي يحيي حفلا في باريس.. ويعلق: ليلة من العمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل المطرب صابر الرباعي إلى باريس لإحياء حفل غنائي ضخم هناك، حيث كشف صابر عن فيديو وصوله للمطار من خلال حسابه على انستجرام، وعلق عليه: " وصلنا عاصمة الحب والجمال باريس لإحياء حفل بقاعة العروض الموسيقية..الشهيرة Les Folies Bergère ....ان شاء الله بتكون ليله من العمر مع الجمهور الغالي".

وكان النجم التونسى صابر الرباعى نشر على صفحته الرسمية بـ فيس بوك مقطع فيديو يروج فيه لحفلته بباريس، المقرر إقامتها بعد غد السبت، وطلب من جمهوره الحضور والمشاركة معه فى هذه الحفلة لتشوقه لرؤيتهم.

ويقدم صابر الرباعى أشهر أغانيه التى تألق بها طوال مشواره الفنى منها: يا عسل، مثلت الحب، عالطاير، عمرى الجديد، أتحدى العالم، ماتخافش مني، على نار، الله يحميك، عزة نفسي، ضاقت بيك، خلص تارك، أعز الحبايب، يللى بجمالك، جرحى ماشفي، على اللى جرى، ومن التراث التونسى سيدى منصور.

أما عن آخر حفلات النجم صابر الرباعى فى مصر، فكانت بمهرجان الموسيقى العربية ضمن فعاليات الدورة الثلاثين التى تنظمها دار الأوبرا المصرية.