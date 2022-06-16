شكرا لقرائتكم خبر عن أخويا الغالى ربنا يكرمك فى الفيلم على قد تعبك.. رسالة تامر حسنى لشقيقه حسام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم تامر حسنى على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، صورة تجمعه بشقيقه الأكبر حسام حسنى، وعلق عليها قائلا:"أخويا الغالى، حبيب قلبى حسام ربنا يوفقك فى إنتاج الفيلم اللي جاى "بحبك"، إن شاء الله ربنا يكرمك على قد تعبك أنت وحبيبى وعشرة عمرى الأستاذ أحمد الدسوقى، وحبيب قلبى المحترم أستاذ أحمد بدوى، فى إنتاج الفيلم، كلكوا تعبتوا وكل أبطال الفيلم، وكل فريق العمل من صُناع وعُمال وإن شاء الله ربنا يكرمنا كلنا".



تامر حسنى وشقيقه حسام

وينتظر النجم تامر حسنى عرض أحدث أعماله السينمائية من خلال فيلم "بحبك"، والمقرر طرحه فى عيد الأضحى، ويشهد أولى أعماله الإخراجية فى السينما، كما تولى مهمة تأليفه، ويشاركه البطولة هنا الزاهد ومدحت تيخة وحمدى الميرغنى وهدى المفتى وأحمد عزمى والفنان الكبير تميم عبده وعمرو صحصاح وسمر محمد متولى.