شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الحافظ يحتفل بعيد ميلاد نجله إسماعيل الـ 11 بفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان محمد عبد الحافظ بعيد ميلاد نجله إسماعيل - حفيد المخرج الكبير الراحل اسماعيل عبد الحافظ- بعد بلوغه 11 عاماً، من خلال فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يتضمن صور ابنه في مراحل مختلفة.

يذكر أن آخر أعمال محمد عبد الحافظ، مسلسل "بت القبائل" مع المخرج حسنى صالح، وهو بطولة حنان مطاوع، عمرو عبد الجليل، محمود عبد المغنى، محمد رياض، منة فضالى، مدحت تيخا، أشرف طلبة، أميرة عبد العزيز، عمرو درويش، سميرة عبد العزيز، أشرف زكى، بهاء ثروت، دينا، محمود الجابرى، ياسمين على، مفيد عاشور، عمر زهران وتأليف شاذلى فرج، وأشعار الراحل الكبير عبد الرحمن الأبنودى وغناء مدحت صالح وياسمين على وموسيقى تصويرية للموسيقار عمرو إسماعيل.

وتدور قصة المسلسل حول رحيل تقتل الديب ﻷنها تعرف أنه وراء مقتل والدها فراج، فيخطف حمدان ابنتها، وهو ما جعلها تخطف ابنه لتقتله، بينما يتورط زوجها حجاج في قتل أبرياء ليجد نفسه واحدًا من مطاريد الجبل ثم زعيمهم، على جانب أخر يتواجد شمس وابنته زهرة التي تبحث عن السر الذي يخبأه عليها.

محمد عبد الحافظ نجل المخرج الكبير الراحل إسماعيل عبد الحافظ، وشارك في العديد من الأعمال الفنية أبرزها "جمهورية زفتى"، "أهالينا"، "وادى فيران"، "السيرة الهلالية" الجزء الثانى، و"العائلة والناس"، "للثروة حسابات أخرى"، "من أطلق الرصاص على هند علام"، "المصراوية"، "أسمهان"، "الباطنية"، "عابد كرمان"، "ولى العهد" وغيرها من الأعمال.



اسماعيل ابن الفنان محمد عبد الحافظ



محمد عبد الحافظ ونجله اسماعيل



محمد عبد الحافظ وابنه اسماعيل