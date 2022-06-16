شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب فى أروقة المحاكم من جديد يوليو المقبل .. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الممثل العالمى جوني ديب، إلى المحاكم من جديد في يوليو المقبل، وذلك بعد الانتهاء من معركته الشهيرة مع آمبر هيرد، ولكن هذه المرة يعود ديب إلى ساحات المحاكم بسبب قضية جريجوري بروكس، مدير الموقع الذي عمل بـ فيلم الدراما والجريمة الذى قام ببطولته الممثل العالمى جوني ديب الذى طرح تحت اسم City of Lies.

وكان قد أدعى بروكس ان ديب تعدى عليه بالضرب أثناء التصوير بعد أن أخبره أن وقت التصوير قارب على الانتهاء، وقدم بروكس عدة وثائق للمحكمة التي تؤكد أن ديب لكمه مرتين في صدره.

بالإضافة إلى إلحاق ديب الضرر النفسي على بروكس من خلال الاعتداء اللفظي، ومن ثم تعرض لإصابات علاجية وآلام في الجسم وضيق في التنفس.

بالإضافة إلى ذلك أكد المحققون إن الحارس الشخصي لـ الممثل العالمى جوني ديب أنقذ ديب من الحادثة، وأكد بروكس أن ديب كان تحت تأثير الكحول، وبالتالي سيعود ديب للوقوف أمام محكمة ستانلي ماسك بـ لوس أنجلوس في 25 يوليو المقبل للحكم فى الضرر الذي تسبب به لـ بروكس.