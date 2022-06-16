شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان لـ ريم مصطفى بعد حديثها فى "كلمة أخيرة": أنت جميلة وطبيعية وموهوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ردت النجمة الكبيرة شريهان على حديث الفنانة ريم مصطفى عنها مع الإعلامية لميس الحديدى في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، وقالت شريهان عبر ستورى حسابها بموقع انستجرام:"أنا فخورة بيكى وبحبك، وسعيدة بكلماتك الصادقة مثل قلبك وفنك، إحساسك وصلنى، ودخل قلبي بدون أي استئذان، ريم إنتى جميلة وطبيعية وموهوبة ومحترمة، وأعدك بأنك ستكونين أمامي فنيا واستعراضياً وستفعلى كل ما تتمنى وتحلمي، قبلة على جبينك وقبلة على جبين حبيبتى وغاليتى الرائعة لميس.. شكراً ريم، شكراً لميس".



شريهان لريم مصطفى

وكانت ريم مصطفى قد تحدثت عن شريهان خلال الحلقة وقالت إنها تعتبرها هي وسعاد حسنى أيقونات لها لانهما شاملين، يمثلوا ويغنوا ويعملوا استعراض، لافتة: "أنا ممكن أعمل كدا بس صوتي وحش، وأنا عملت رقص في المسرح، وأما قلت أنى عاوز أعمل حاجة مثل شريهان، أيمن بهجت قمر قالى انه علمى الطلعة الأولى لى في مسرحية "في نص الليل"، استعراض لشريهان، ووقتها عيطت، وهما كانوا مسمينى في المسرحية "وردشان" على غرار شريهان، وكنت صابغة شعري إسود بسببها وتأثرت بيها جداً".

تصدرت ريم مصطفى محركات البحث على موقع جوجل بعد ظهورها في البرنامج خاصة وأنها تحدثت لأول مرة عن حياتها الشخصية، وكشفت أنها تزوجت سابقاً فى سن 19 عاما واستمر زواجها 10 سنوات، وانفصلت عن زوجها ولديها منه ولدان عمر وعلي.

وأضافت ريم مصطفى: المرأة تقرر الانفصال عندما تفقد الشعور بالسعادة أو الأمان، ولم أندم على قرار الطلاق؛ لأنه جاء بعد تجربتنا لكل شيء، وأنا ضد تكملة الحياة من أجل الأولاد، وحزنت بشدة بعد طلاقي بسبب عشرة العمر، وبالمناسبة طليقي هو أكثر شخص دعمني في التمثيل، واختيارى القادم لن يكون سهلا فأنا مكتفية بنفسي، ولا أريد علاقة تشعرني بضيق ولكن أريد علاقة تضيف لى".

ريم مصطفى قدمت في رمضان الماضى، مسلسل "suits بالعربى" الذي شاركت فى بطولته إلى جانب آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، وضيوف الشرف أسماء جلال، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ملك بدوي، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.