نبيلة عبيد تدعو جمهورها لمتابعة برنامجها الجديد.. “استنوني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة نبيلة عبيد عبر حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو كشفت من خلاله كواليس تسجيل حلقات برنامجها الإذاعي “مع نبيلة عبيد”، وعلّقت على الفيديو قائلةً: “أصدقائي العزاز، ابتديت بكل حماس تسجيل الحكايات الفنية اللي عايشتها من بداية مشواري الفني، والذكريات الجميلة مع النجوم والأصدقاء، واللي هتتابعوها من خلال البرنامج الإذاعي الأسبوعي (مع نبيلة عبيد) على أثير إذاعة القاهرة الكبرى”.

وأضافت: “زي ما انتو شايفين، قاعدة بحكي مع الإعلامي محمد عبدالعزيز، والمخرج محمد تركي، بعض الحكايات، صحيح إنتو شايفين بس، وعلشان تسمعوا لازم تتابعوا البرنامج لما يتحدد موعد إذاعته، استنوني”.

ومن المقرر أن تستعيد نبيلة عبيد خلال حلقات البرنامج ذكرياتها، وتحكي تفاصيل وأسراراً عن حياتها الشخصية والفنية، وعلاقتها مع النجوم الكبار والمخرجين، وكيف التحقت بالوسط الفني، والعديد من الأسرار التي تكشفها لأول مرة عبر أثير الإذاعة، والبرنامج من تقديم الإعلامي محمد عبدالعزيز، وإخراج محمد تركي.

ويحمل البرنامج إهداءً خاصاً للنجم الراحل سمير صبري، وكانت قد أعلنت نبيلة عبيد تفاصيل البرنامج منذ أيام عبر حسابها الرسمي في “إنستغرام”، حيث كتبت: “أصدقائي الغاليين والعُزاز على قلبي، اسمحولي أن أعلن عن خبر فني جديد هتكونوا انتو أول ناس تعرفوه… أنا وافقت على فكرة لطيفة جداً، لأول مرة في الإذاعة المصرية العريقة برنامج أسبوعي بعنوان (مع نبيلة عبيد) أتكلم فيه عن حاجات فنية كتيرة… أحكي فيه ذكرياتي في الأفلام اللي قمت ببطولتها وغيرها من الأعمال الفنية سواء في الإذاعة أو التلفزيون أو المسرح، وكمان ذكرياتي مع كبار النجوم والمهرجانات الفنية الدولية والعربية اللي حضرتها واتكرّمت فيها، وممكن مفاجآت كتير هتشاركوني فيها بالأسئلة والاستفسارات اللي هتجيلي منكم”.