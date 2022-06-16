بعد ولادة طفلتهما.. رونالدو وحبيبته برحلة عائلية على متن طائرة خاصة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت عارضة الأزياء، جورجينا رودريغيز، صديقة لاعب كرة القدم الشهير البرتغالي كريستيانو رونالدو، صوراً جديدة من أحدث ظهور لها، عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستغرام”.

وأطلت جورجينا في أحدث ظهور لها وهي برفقة عائلتها، وتحمل طفلتها الصغيرة على متن طائرة مع كريستيانو، وباقي أبنائهما.

والتقطت جوجينا عدة صور عائلية، جمعت الأب بأبنائه في أوقات تميزت بالحميمية والمرح على الطائرة.

وظهرت جورجينا بإطلالة رياضية مريحة، واعتمدت تسريحة الضفائر التي أعطتها شكلاً جذاباً ومختلفاً، وكتبت على الصور معلقة: “حياتي”.

يشار إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي مانشستر يونايتد، كان يقضي عطلته الصيفية مع عائلته بعيداً عن الأضواء وسط الطبيعة.

من ناحية أخرى، رفضت محكمة لاس فيغاس الأميركية الدعوى القضائية، المقامة ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد، من كاثرين مايورجا، والتي تتهمه فيها بالاغتصاب في 2009.

ووفقًا لما نشرته شبكة “سكاي سبورتس” البريطانية، فإن قاضية محكمة لاس فيغاس أصدرت قرارها برفض الدعوى القضائية ضد رونالدو، بعدما افترضت سوء النية في تقديم المستندات، وأنها كانت بهدف تشويه صورة اللاعب البرتغالي في الأساس.

وأضافت أن محكمة لاس فيغاس ترى أن عملية تحصيل تلك المستندات جاءت بشكل غير قانوني وملتوٍ، ما تسبب في رفض الدعوى.

من جانبها، قالت القاضية جنيفر دوريس، في حكمها: “أجد أن طريقة الحصول على تلك الوثائق، واستخدامها، كانا بهدف سيئ النية في الأساس”.

وكان رونالدو قد أصدر بيانًا، في 2018، نفى خلاله كل الادعاءات التي عاناها، وأكد أن الأمر أثر عليه بشكل مباشر وعلى أسرته، واستنكر فكرة الاغتصاب.

وكتب رونالدو، “أنكر بشدة كل الاتهامات التي تم توجيهها لي، فالاغتصاب جريمة بشعة تتعارض مع كل ما أؤمن به”.