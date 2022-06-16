بينيلوبي كروز وأنطونيو بانديراس يسرقان الأنظار في مهرجان تريبيكا السينمائي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ظهر النجمان العالميان بينيلوبي كروز، وأنطونيو بانديراس، معاً على السجادة الحمراء، وذلك خلال فعاليات مهرجان تريبيكا السينمائي 2022.

ووجد كل من أنطونيو بانديراس وبينيلوبي كروز في العرض الخاص لفيلمهما الذي يحمل اسم “المسابقة الرسمية”، والذي يجمعهما معاً، والمشارك ضمن فعاليات المهرجان.

وتألقت بينيلوبي كروز في احتفالية الفيلم بفستان أسود لامع بكتف واحدة من ماركة شانيل الشهيرة، بينما ارتدى أنطونيو بانديراس بدلة رمادية.

يشار إلى أن فيلم “المسابقة الرسمية” كان عرض من قبل لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ43 عام 2021، وهو فيلم روائي طويل من إخراج ماريانو كوهن، وجاستون دوبرات، بطولة بينيلوبي كروز، أنطونيو بانديراس، وأوسكار مارتينيز. وتدور أحداث الفيلم حول ملياردير يقرر أن يصنع فيلماً ليترك بصمته، بحثاً عن الأهمية والمكانة الاجتماعية.

الجدير بالذكر أن الممثلة الإسبانية ​بينيلوبي كروز​ حصلت على جائزة الفيلم الإسباني 2022، من وزارة الثقافة والرياضة الإسبانية، وتبلغ قيمة الجائزة الممنوحة للنجاحات المحققة في عام 2021، 30 ألف يورو.

وفازت كروز، العام الماضي، بكأس فولبي من مهرجان البندقية، بالإضافة إلى ترشيحها الرابع لجوائز الأوسكار.

وبهذا، تكون الممثلة الأكثر ترشيحاً في تاريخ السينما الإسبانية، ووصفت اللجنة مسيرتها بالاستثنائية، مشيرة أيضاً إلى جوائز، مثل: جائزة أفضل أداء نسائي في ​مهرجان كان​، عن فيلم “Volver”، وأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة، وجائزة سيزار الفخرية، وغيرها من الجوائز.