فرقة BTS تحتفل بمرور 9 سنوات على انطلاقها.. وتعلن عن مفاجأة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحتفل الفريق الكوري العالمي الشهير “BTS”، هذا الشهر، بمرور 9 سنوات على انطلاقته الفنية، وبداية تحقيقه لنجاحات غير متوقعة.

وجاء احتفال “BTS”، من خلال طرح أغنية جديدة بعنوان “Yet to come”، التي تصدرت “الترند” العالمي على “YouTube”، بأكثر من 80 مليون مشاهدة.

ويتضمن الكليب الجديد عدداً من اللحظات المميزة التي سبق وقدمتها الفرقة بأعمالها السابقة، حتى إن اسم الأغنية لم يقتصر على “Yet to come”، إنما أضافوا إليه بين قوسين (the most beautiful moment).

واختارت الفرقة تصوير الكليب في الصحراء، وكان أعضاؤها يقلدون بعض الحركات التي ظهرت في كليبات سابقة.

ولم يقتصر احتفال الفريق على الأغنية فقط، بل هي تأتي ضمن ألبومهم الجديد، الذي يضم 48 أغنية، منها 3 أغنيات جديدة.

ونال هذا الألبوم نجاحاً كبيراً، خاصة بعد أن قدمت الفرقة عرضاً غنائياً مباشراً لجميع أغانيها على “YouTube”، احتفالاً بمرور 9 سنوات على انطلاقتها.

من ناحية أخرى، أعلن أعضاء فرقة “الكي بوب” عن قرارهم المفاجئ بالاستراحة لمدة، لأنهم يشعرون بالإرهاق، وكي يتسنى لأعضائها الشباب السبعة، التركيز على مسيرتهم الخاصة.

وكان الإعلان عن هذه الاستراحة خلال مأدبة عشاء، نُقلت عبر الإنترنت في الذكرى التاسعة لتأسيس الفرقة، وأكد الفتيان أنهم يحاولون أن يفهموا ما حدث لهم، والتأمل في الذكرى التي أراد كل منهم تركها لمعجبيه، بالإضافة إلى احتياجهم بعض الوقت لأنفسهم.

وفي نهاية العشاء، لم يتمالك بعض الشبان السبعة أنفسهم من البكاء، وأعربوا عن امتنانهم لجمهورهم.