شكرا لقرائتكم خبر عن رحمة حسن تكشف تطورات حالتها الصحية بعد"عضة الكلب": بكمل الحقن وبتابع الجرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة رحمة حسن على طمأنه محبيها ومتابعيها على حالتها الصحية، بعد ان تعرضت لعضة كلب مؤخرا، ونشرت صورة لها عبر حسابها على إنستجرام.

علقت رحمة حسن على الصورة التي نشرتها: "الصورة دي علشان أطمن الناس اللي سألت عليا، إن شاء الله ابقي كويسة واحدة واحدة، انا لسه بكمل الحقن و بغير على الجرح كل يوم بس الصورة دي علشان أطمن اصحابي و كل الناس الغالين، شكرا جدا، ادعولي اني ابقي احسن حقيقي".



حساب رحمه حسن على انستجرام

وكانت الفنانة رحمة حسن كشفت عن تعرضها لهجوم من كلب ضخم أثناء سيرها فى الشارع، وأنه عضها فى منطقة حساسة فى جسمها -حسب وصفها- ، حيث روت الواقعة على حسابها بموقع إنستجرام، وكتبت الفنانة رحمة حسن "إمبارح الساعة 11 بليل كنت نازلة أجيب حاجة من السوبر ماركت، جنب البيت، وكنت ماشية على الرصيف وكان في عربية بتركن جمبي عادي، فجأة الباب اتفتح ولقيت كلب (جيرمن شيبرد) تقريبا مش متأكدة أوى، بيهجم عليا بكل قوته".



رحمة حسن

وأضافت الفنانة رحمة حسن "طبعا حاولت أجري لكن للأسف الكلب كان قوي وشرس ووقعني على الأرض، حاولت أقوم وأجري وصاحبته حاولت تشده، بس فك الليش بتاعه وعضني عضة كبيرة وغويطة بنابه في منطقة حساسة، صاحبة الكلب كتر خيرها أخذتني فوراً على مستشفى إمبابة، أدوني حقنة تطعيم الكلب ولسه فاضلي 4 هاخدهم خلال شهر بس المشكلة إن من إمبارح الجرح بينزف دم كتير".

وتابعت الفنانة رحمة حسن "أنا طبعا خايفة ومصدومة وتعبانة وعندى تورم من إمبارح، واللي واجعني أكتر إني مَش عارفة أتصرف إزاي، خصوصاً إنى أكيد مش عايزة الكلب يتإذى، بس كمان مش عايزة أي إنسان كمان يتإذي ويتعض ويتبهدل في الشارع زيي، أنا كنت بشوف الكلب ده دائماً مع صاحبته بتمشي بيه في الشارع جنب البيت عندي، وعشان شكله شرس كنت بامشي بعيد عنه لما بشوفه".