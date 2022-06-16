شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة سعيد في جلسة تصوير جديدة .. إطلالة أنيقة باللون الموف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة سميرة سعيد عن جلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بإطلاله انيقة للغاية، حيث ارتدت "جامبسوت" من اللون الموف، وظهرت تتمايل في حين تخلل الهواء خصلات شعرها، لتبدو كعادتها شابة مليئة بالحيوية.



سميرة سعيد



سميرة سعيد



سميرة سعيد



سميرة سعيد



سميرة سعيد



سميرة سعيد



سميرة سعيد



سميرة سعيد

زكتن قد كشف الفنان هانى شاكر، عن استعداداته وتحضيراته لأحدث أغانيه الجديدة والتي تجمعه لأول مرة مع النجمة سميرة سعيد بطريقة الـ ديو، متميناً أن تنال الأغنية إعجاب الجمهور ومحبيهما، حيث تكتم أمير الغناء العربى عن تفاصيل الأغنية ، مكتفياً بالأعلان عن الاغنية وطرحها قريباً.

وقال هاني شاكر، في تصريحات تليفزيونية ، إنه يستعد لطرح دويتو قريبًا، معلقًا: إن شاء الله بحضّر في مفاجأة قريب جدًا هتنزل، دويتو قريب نازل يارب يعجب الجمهور مع الفنانة الكبيرة سميرة سعيد.. هي حبيبة الدنيا كلها، وصوت رائع.. أنا بحترمها جدًا.

وعلى جانب آخر، طرحت الديفا سميرة سعيد، أغنيتها المغربية الجديدة "يلا روح"، وهى الأغنية المغربية التي تعود بها لجمهورها بالمغرب بعد غياب لفترة طويلة عن آخر أغنية مغربية طرحتها.

الأغنية من كلمات محمد المرضي، حكيم بو عامر وألحان مهدي بوعامر، عادل الخياط، حكيم بو عامر وتوزيع مهدي بوعامر، عادل الخياط ورؤية فنية نضال هاني وميكس وماستر ستيف.

وفى سياق آخر، كانت نقابة الموسيقيين، قد أصدرت بيانًا شديد اللهجة، بعد واقعة إهانة كوكب الشرق أم كلثوم والشاعر أحمد رامي داخل اتحاد كتاب مصر، وجاء في البيان: مصرُ حاضرةٌ في الزمان وراسخةٌ كالطودِ في المكان، ومهما حاول الطامعون والطامحون لتصغيرها فإنها تعلو ولا تُهان حين يتطاول على رموزها.