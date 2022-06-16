شكرا لقرائتكم خبر عن نجل محمد الحلو: والدى يعانى من جلطات بالساق ولا حقيقة لإصابته بأزمة قلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حمادة الحلو نجل الفنان الكبير محمد الحلو، لـ الخليج 365 إن والده يعاني جلطات في الساق تسببت في انسداد شرايين الساق، مؤكدا أن والده سيخضع لعملية لتسليك الشرايين، نافيا إصابة الحلو بأزمة قلبية.

وكان قد أعلن حمادة الحلو عن إصابة والده الفنان محمد الحلو بانسداد فى شرايين الساقين بنسبة 80%، مؤكدا أن الأطباء قرروا حاجته إلى عملية جراحية عاجلة، حيث طالب جمهوره بالدعاء لوالده لتخطي أزمته الصحية.

وكتب حمادة الحلو في منشور على "فيس بوك": "أبويا وأخويا وصاحبى وكل حاجة حلوة في حياتى الفنان الكبير محمد الحلو يحتاج إلى دعاء كل محبيه ليتحاوز الأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها، حيث قرر الأطباء حاجته إلى عملية جراحية عاجلة وتركيب دعامات لإصابته بانسداد في شرايين الساقين نسبة فوق 80٪؜، يارب اشفيه شفاء لا يغادر سقما".

ومن جانبه حرص الفنان على الحجار على دعم صديقة الفنان الكبير محمد الحلو بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة وانسداد شرايين الساقين بنسبة 80 %

وكتب على الفنان على الحجار عبر حسابه على فيس بوك: "مطرب المطربين الصديق الحبيب محمد الحلو، بندعيلك أنا وكل الناس اللى بتحبك بالشفاء العاجل بإذن الله، ومنتظرين منك أحلى غنا زى ماعوّدتنا دايما".