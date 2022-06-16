شكرا لقرائتكم خبر عن " استمارة 6 " أحدث أغانى راغب علامة .. يطرحها 2 يوليو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر النجم اللبناني راغب علامة طرح أغنيتة الجديدة " استمارة 6" يوم 2 يوليو المقبل، من كلمات نادر عبد الله ولحن محمود خيامى وتوزيع تومة وهى الأغنية الثانية فى ألبومه حيث طرح مؤخرا فيديو كليب أغنيته الجديدة "تعاليلى"، عبر قناته على يوتيوب ومنصاته على السوشيال ميديا، الذى كان متزامنًا مع الاحتفال بعيد ميلاده، وهى من كلمات الشاعرالغنائي محمد عاطف، ألحان أحمد زعيم، توزيع موسيقى تومه.



راغب علامة راغب علامة

وأحيا النجم اللبناني راغب علامة، حفلا غنائيا، بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة التجمع الخامس، وبدأ الحفل بأغنيته الجديد "تعاليلى"، التي طرحها منذ أيام قليلة، وواصل حفلته بتقديم باقة مميزة من أشهر أغنياته القديمة والجديدة من بينها "طب ليه، اللى باعنا، آسف حبيبتى".