شكرا لقرائتكم خبر عن كاجوال وسواريه .. أجمل إطلالات هيفاء وهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النجمة اللبنانية هيفاء وهبى تعتبر من أنشط النجمات التي تقوم بتصوير جلسات تصوير بصفة مستمرة، وكل جلسة منها تختلف وتتميز عن الأخرى، لذلك تلفت الأنظار إليها ويتفاعل معها رواد السوشيال ميديا، وخلال الأيام الأخيرة نشرت عددا من الجلسات منها بطلات كاجوال داخل وخارج منزلها ببيروت وأخرى ومنها بفساتين سواريه بألوان جذابة ومميزة.



هيفاء وهبى هيفاء وهبى



هيفاء وهبى هيفاء وهبى



هيفاء وهبى هيفاء وهبى



هيفاء وهبى هيفاء وهبى



هيفاء وهبى هيفاء وهبى



هيفاء وهبى هيفاء وهبى



هيفاء وهبى هيفاء وهبى



هيفاء وهبى هيفاء وهبى



هيفاء وهبى هيفاء وهبى

من ناحية أخرى، انتهت النجمة اللبنانية هيفاء وهبى مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان " قاعدة بتفرج" من كلمات الشاعر أحمد المالكى، وألحان محمد الصاوي، توزيع هانى يعقوب، وتنوى طرحها خلال الأيام المقبلة، وذلك تزامنا مع بداية موسم الصيف.

وفى سياق مختلف تنتظر النجمة اللبنانية هيفاء وهبى استئناف تصوير مشاهدها فى فيلم "رمسيس باريس"، وانتهى صناع الفيلم من تصوير الغالبية العظمى من مشاهدهم فى فرنسا، والتى استغرقت أكثر من أسبوعين تصوير هناك.

الفيلم يتم تصويره بين فرنسا ومصر، وتدورأحداثه فى إطار كوميدى، وبعد تجمع أبطال العمل فى فرنسا يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.

فيلم "رمسيس باريس"، بطولة كل من هيفاء وهبى، ومحمود حافظ، ومصطفى خاطر، وحمدي الميرغنى، ومحمد ثروت، ومحمد سلام، ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.