شكرا لقرائتكم خبر عن الافراج عن الممثل العالمى كيفين سبيسى بكفالة غير مشروطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرج عن الممثل الأمريكي كيفين سبيسي بكفالة غير مشروطة بعد مثوله أمام محكمة ويستمنستر بـ لندن في أربع تهم بالاعتداء الجنسي على ثلاثة رجال، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "bbc"، كما صرح باتريك جيبسالمحامى الذي يدافع عن سبيسي: "السيد سبيسي ينفي بشدة أي جرائم في هذه القضية."

كما يواجه الممثل البالغ من العمر 62 عامًا أيضًا تهمة خامسة تتمثل في التسبب في قيام رجل بنشاط جنسي اختراق دون موافقته، ولم يطلب منه تقديم دعاوى بشأن الجرائم المزعومة في الفترة من 2005 إلى 2013.

على أن يعود سبيسى إلى المحاكم من جديد في محكمة ساوثوارك كراون يوم 14 يوليو المقبل من أجل جلسة استماع للتحضير للمحاكمة والترافع، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "bbc".

ومثل كيفين سبيسي 62 عاما، أمام المحكمة بعد مراجعة الأدلة التي جمعتها شرطة العاصمة، وفقا لموقع "نيويورك بوست"، وقعت الحوادث المزعومة في لندن، خلال الفترة بين مارس 2005 وأغسطس 2008، وواحدة في مكان ما في غرب إنجلترا في أبريل 2013، وجميع الضحايا المزعومين الآن في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، وتنبع اتهامات المملكة المتحدة من تحقيق في الأدلة التي جمعتها شرطة العاصمة.

ورفض كيفين سبيسى، الرد على أسئلة المراسلين بشأن قضية المملكة المتحدة عندما غادر قاعة المحكمة، وكان سبيسي في المحكمة يوم الخميس للإدلاء بشهادته في دعوى مدنية بشأن مزاعم أخرى تتعلق بسوء سلوك جنسي ناجم عن مزاعم الممثل أنتوني راب، بأن سبيسي قام بمحاولات جنسية تجاهه عندما كان راب في الرابعة عشرة من عمره .