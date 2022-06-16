شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبى بإطلالة كاجوال فى أحدث ظهور على إنسجرام .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهرت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بإطلالة كاجوال جذابة في أحدث ظهور على حسابها بموقع انستجرام، حيث ارتدت بنطال جينز وتوب أسود، ونشرت الصور على حسابها، ولاقت إعجاب متابعيها الذين تفاعلوا مع الصور بالتعليقات.

هيفاء وهبي انتهت مؤخرا من تسجيل أغنية جديدة بعنوان " قاعدة بتفرج" من كلمات الشاعر أحمد المالكى، وألحان محمد الصاوي، توزيع هانى يعقوب، ومقرر طرحها خلال الأيام المقبلة، لتكون أول أعمالها الغنائية في موسم الصيف.

وتنتظرهيفاء وهبى استئناف تصوير مشاهدها فى فيلم "رمسيس باريس"، وانتهى صناع الفيلم من تصوير الغالبية العظمى من مشاهدهم فى فرنسا، والتى استغرقت أكثر من أسبوعين تصوير هناك، ويشارك في بطولته مصطفى خاطر، حمدي الميرغنى، محمود حافظ، محمد ثروت، محمد سلام، محمد أسامة أوس أوس، سميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.

وتعود هيفاء وهبى إلى السينما بعد غياب 8 سنوات اذ قدمت آخر أفلامها "حلاوة روح" عام 2014، وبعدها انتهت من تصوير فيلم بعنوان "أشباح أوروبا" منذ عامين، إلا أنه يواجه مصيراً مجهولاً بسبب الأزمة الكبيرة التي نشبت بينها وبين منتج الفيلم محمد وزيرى الذي كان مدير أعمالها السابق، والتي وصلت إلى ساحات المحاكم اذ اتهمته هيفاء بالنصب عليها في 60 مليون جنيه والاستيلاء على عدد من ممتلكاتها، وبعد التحقيق في القضية تمت معاقبة وزيري بالحبس لمدة 3 سنوات ويقضى مدة العقوبة حالياً.



هيفاء وهبى



هيفاء وهبى فى أحدث ظهور



هيفاء وهبي



هيفاء وهبي باطلالة كاجوال جذابة فى أحدث ظهور