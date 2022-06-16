كتب امير فتحي في الخميس 16 يونيو 2022 02:47 مساءً - كشفت الممثلة ” آمبر هيرد ” في مقابلة مع المذيعة ” سافانا جوثري ” في برنامج TODAY عن مشاعرها تجاه طليقها النجم ” جوني ديب ” .
حيث أكدت آمبر هيرد في إجابتها على سؤال عن ما تشعر به تجاه جوني ديب على أنها مازالت تحبه وأنها لا تحمل بداخلها أيه مشاعر سيئة أو سلبية تجاهه .
فقالت : ” ما زلت أحبه .. لقد أحببته من أعماق قلبي وحاولت بقدر الإمكان أن أصلح من علاقتنا الفاشلة ولكني فشلت .. ليس لدي أي مشاعر سيئة تجاهه ” .
وأضافت حول سبب استمرار حبها له على الرغم مما حدث بينهما : ” أعلم أنه من الصعب فهم الأمر ولكن إذا أحببتم شخصًا بحق يوما ما ستفهمون الأمر بسهولة ” .
كما علقت آمبر هيرد على خسارة قضية التشهير ضد جوني ديب وتأثير السوشيال ميديا في هذا الأمر قائلة : ” من المستحيل أن تتمكن لجنة المحلفين من تجاهل آراء السوشيال ميديا ” .
وتابعت : ” أنا لا ألومهم لأن جوني ديب محبوب كممثل ولذلك يظن الناس أنهم يعرفونه كشخص ” .
فيما وصفت آمبر هيرد معاملة السوشيال ميديا لها بأنها غير عادلة : ” لا يمكنك أن تنظر إلي وتقول لي أن ما حدث على السوشيال ميديا كان عدلًا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر آمبر هيرد عن مشاعرها تجاه جوني ديب : ” ما زلت أحبه .. لقد أحببته من أعماق قلبي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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