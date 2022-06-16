شكرا لقرائتكم خبر عن ريان جوسلينج ومارجوت روبي بالبينك فى أول صور من فيلم Barbie والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة Warner Bros أول صور لأبطال فيلمها الجديد Barbie، الممثل العالمى ريان جوسلينج، والممثلة العالمية مارجوت روبي، ظهرا في الصور بشخصيات باربى وحبيبها كين، وسيطر اللون الوردى على الصور.



مارجوت روبي وريان جوسلينج



ريان جوسلينج

الفيلم الجديد Barbie، من إخراج جريتا جيرويج، كما انتهت المفاوضات مع الممثل ريان جوسلينج الحاصل على جائزة الأوسكار مرتين، ليقوم ببطولة فيلم Barbie، أمام الممثلة العالمية مارجوت روبي، العمل الذى سيكون من إنتاج شركتى Warner Bros وMattel film، وسيكون من إخراج جريتا جيرويج، التي شاركت أيضًا في كتابة السيناريو مع نوح بومباج.



مارجوت روبي

وتلعب روبى بـ دور مزدوج في الفيلم الجديد، حيث ستقوم بدور البطولة، جنبا إلى مشاركتها في الإنتاج من خلال شركتها LuckyChap Entertainment، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".

ومن المقرر أن يلعب جوسلينج شخصية حبيبها كين، تكررت فكرة العمل على فيلم يضمن شخصية Barbie في الكثير من الأعوام، إلى أن قررت مارجوت روبي والمنتج جيرويج وبومباش العمل على الفيلم الجديد في خلال عامي 2018 و2019 على التوالي.

وفي يوليو الماضى، كشف تقرير نشر على موقع Variety أنه من المقرر أن يبدأ إنتاج Barbie في أوائل عام 2022 في WB's Leavesden Studios في لندن، مع طرح العمل في دور العرض خلال عام 2023.

لم يتم الكشف عن الكثير حول حبكة الفيلم، ولكن تمت الإجابة على سؤال رئيسي واحد من خلال اختيار كين، خاصة مع ظهور الدمية في فيلم "Toy Story 3" الذى طرح في عام 2010.