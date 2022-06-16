شكرا لقرائتكم خبر عن هايلى بالدوين: حالة جاستن بيبر بدأت فى التحسن منذ إعلان مرضة بمتلازمة رامزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت عارضة الأزياء هايلي بالدوين زوجة المغنى العالمي جاستن بيبر، أن بيبر بدأت حالته في التحسن من متلازمة رامزي هانت، حيث أكدت بالدوين أن حالة زوجها بدأت في التحسن عن الفترة الماضية.

وصرحت بالدوين خلال لقاء لها مع برنامج "Good Morning America": "إن الوضع بدأ في التحسن، وهو يقوم بعمل جيد، ويتحسن ومن الواضح أن هذه المتلازمة من الممكن اعتبارها موقف مخيف وعشوائي".

وكان قد كشف طبيب يدعى تشارلز ندوكا عن أن حالة المغني ​​الكندي جاستن بيبر بدأ يظهر عليه علامات مبكرة على التعافي بعد تشخيص إصابته بمتلازمة "رامزي هانت" أدى إلى إصابة نصف وجهه بالشلل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "usnews".

وصرح ندوكا، استشاري الجراحة التجميلية والترميمية في بريطانيا والمؤسس المشارك لجمعية شلل الوجه الخيرية الصحية في المملكة المتحدة، قائلاً: "إن حوالي 75٪ من مرضى المتلازمة الذين يتلقون العلاج المبكر، منها الأدوية المضادة للفيروسات، يتعافون تمامًا".

وأكد ندوكا لـ رويترز قائلاً: "لاحظت في الفيديو الذي نشره بيبر أنه يبدو أن لديه بعض الأدلة على التعافي المبكر، ومن أحد أكثر الأشياء وضوحًا في شلل الوجه هو عدم قدرة المرضى على إغلاق أعينهم بالكامل، كما أنهم غير قادرين على الابتسام".

وذلك بعد أن كشف المغنى الكندى جاستن بيبر، من خلال مقطع فيديو قصير نشره عبر حسابه على إنستجرام، أنه أصيب بمتلازمة "رامزي هانت"، جعلته غير قادر على تحريك نصف وجهه وغير قادر على الصعود إلى المسرح، مشيرا إلى أن هذا الفيروس هاجم عصب أذنه وأعصاب وجهه وأصابه بشلل في نصف وجهه الأيمن.

وأضاف بيبر: "كما تشاهدون.. هذه العين لا ترمش ولا أستطيع أن أبتسم على هذا الجانب من وجهي، فتحة الأنف هذه لا تتحرك، لذلك هناك شلل كامل في هذا الجانب من وجهي وهذا أمر خطير للغاية كما ترون، أتمنى ألا يكون الأمر كذلك لكن من الواضح أن جسدي يخبرني أنه يجب أن أتباطأ.. أتمنى أن تفهموا يا أصدقاء".