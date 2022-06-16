شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة الكبير أوى .. تحويل مسلسل "Squid Game" إلى نسخة ألعاب واقعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق مسلسل Squid Game نجاحًا كبيرا في كافة أنحاء العالم، فمسلسل خيال علمى كورى يتنافس فيه متسابقون في سلسلة من ألعاب المدارس، والخاسر فيها يموت، ولكن من يفوز يكسب بضعة مليارات وون، وأعلنت "نتفليكس"، تحويل المسلسل إلى نسخة "واقعية"



الاعلان عن المسابقة الواقعية

وكشفت المنصة أول أمس الثلاثاء بطريقة غامضة عن برومو من دمية "الضوء الأحمر ، الضوء الأخضر" والحراس المقنعين الذين ينفذون عمليات القتل، بحسب تقرير نشره موقع cnn.

من المقرر أن تقدم "Squid Game: The Challenge" أكبر جائزة نقدية في تاريخ تلفزيون الواقع - 4.56 مليون دولار - لأحد منافسيها البالغ عددهم 456 ، والذى سيكون أكبر فريق تم تمثيله في تاريخ تلفزيون الواقع.

أصبحت "لعبة Squid Game" الأصلية ظاهرة عالمية لتعليقاتها الاجتماعية الحادة بقدر ما تتضمنه من صور جذابة وترفيه، فقصة المسلسل قائمة على مجموعة من الأثراء يختارون متسابقون بعد دراستهم، ويدخلهم في مسابقتهم الدموية اللانسانية، معتمدين على احتياجهم للمال.

لم تعلن نتفليكس عن كيفية التخطيط لتكييف اللعبة التي تقوم فيها دمية عملاقة بقتل أشخاص أو قيام حراس مقنعين بإطلاق النار على المنافسين بشكل قاتل إذا فشلوا في نحت حلوى قرص العسل بشكل صحيح، ولكن من الآمن الافتراض أنه لن يكون هناك قتل.

وكانت منصة نتفليكس الأمريكية، منحت الضوء الأحمر لبدء انطلاق الموسم الثاني من مسلسلها الكوري الشهير Squid Game، بعد النجاحات الضخمة التي حققها الموسم الأول ووصوله لأكثر المسلسلات مشاهدة عبر المنصة في التاريخ.

ونشرت الصفحة الرسمية للمنصة الأمريكية مقطع فيديو قصير يظهر من خلاله الدميه الشهيرة في المسلسل وهي تضيء باللون الأحمر، لتعلن عن عودة المسلسل رسمياً لموسم ثاني، بدون الكشف عن الموعد المحدد لطرحه.