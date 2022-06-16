شكرا لقرائتكم خبر عن مشت ناس وراه .. شاكيرا عرفت بخيانة بيكيه من خلال فريق محققين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت المغنية العالمية شاكيرا لصدمة غير متوقعة من فريق تحقيق تعاقدت معه لمعرفة ما إذا كان حبيبها السابق جيرار بيكيه يخونها بالفعل أم لا، حيث ذكر برنامج تلفزيوني إسباني أن شاكيرا اضطرت إلى إنهاء العلاقة مع بيكيه بعد أن تسربت المعلومات للإعلام والجمهور، عن طريق المحققين الذين عيّنتهم.

وأضاف برنامج "يونيفيسيون" التلفزيوني الإسباني أن النجمة الكولومبية حصلت على أدلة تثبت خيانة بيكيه، وأرادت التأكد من ذلك فلجأت إلى فريق محققين لاستعلام الأمر، ولكن بسرية تامة لأنها لا تريد أن يفتضح الأمر، بل ترغب بالمحافظة على خصوصيتها مع بيكيه، غير أنها فوجئت بعد ذلك أن خطتها لم تنجح، لأن فريق التحقيق غدر بها، فسارعت إلى إعلان الانفصال عبر بيان مشترك أصدرته مع اللاعب الإسباني مؤخرًا.

وكان المحققون الذين عينتهم شاكيرا قد تتبعوا تحركات بيكيه لمدة زمنية، مكتشفين خيانته وعلى الفور أبلغوها، وتم تسليمها صورا ودلائل تثبت ذلك، إلا أنها لم تظهرها للنور، حيث دفعت أموالا مقابل ذلك احتراما لخصوصيتها إلى أن تم تسريبها.

وكانت قد كشفت صحفية إسبانية، عن أن المغنية العالمية شاكيرا، ألغت جولة غنائية من قبل بعد أن أصيب صوتها بشدة فى شجار مع جيرارد بيكيه، ووفقًا للصحفية سيلفيا تاولز، تعرض الثنائى للعديد من الأزمات حيث وصل الأمر إلى معارك لا تنتهى.

وقال مصدر، إن المشاكل بين الزوجين فى السنوات الأخيرة كانت بسبب الخيانة الزوجية المزعومة، وأضاف التقرير، أيضًا أن والد الطفلين كان يصرخ ويتجادل فى الشارع أمام الجميع، وأن صاحبة أغنية Waka Waka اضطرت ذات مرة إلى إلغاء جولتها لأنها فقدت صوتها أثناء جدالها مع لاعب كرة القدم الإسبانى.

وبالنظر إلى التقارير التى تفيد بأن بيكيه كان يحتفل مع عارضة أزياء، تقول الصحيفة أن الأمر غير مفاجئ، حيث أشار التقرير إلى أن شهرة بيكيه فى الحياة الليلية فى برشلونة منذ فترة وليست وليدة الأيام الفترة الأخيرة، كما كشف التقرير، أيضًا، أن لاعب كرة القدم أقام أيضًا علاقات رومانسية مع مغنية إسبانية مشهورة أثناء مواعدة شاكيرا.