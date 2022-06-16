شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يشعل حفلات موسم جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضمن فعاليات موسم جدة وعلى مسرح بنش مارك ليالينا أشعل تامر حسنى الأجواء بمجموعة من أجمل أغانيه، جمع فيها بين القديم والجديد، ورحب الجمهور بتامر ترحيبا حارًا، الذى شكر تواجدهم وحماسهم وشراء التذاكر ونفادها فى أول 15 دقيقة من طرحها، ودعا الجمهور لحضور افتتاح فيلمه الجديد لهذا الصيف من جدة، حيث سيشارك جمهوره مشاهدة الفيلم.

وشارك الفنان تامر حسني فرقته الموسيقية وفرقة استعراضية إضافة المزيد من الإثارة على المسرح، وكعادة تامر كان بين كل أغنية يمازح الجمهور، ومن ضمن المواقف لأغنيته اليوم جميل جدا، طلب تامر تغيير كلمة جدا إلى مره، كما يقال باللهجة الجداوية، وصار الجمهور يردد اليوم جميل، وبين الأغاني الرومانسية الهادئة والأغاني الإيقاعات السريعة تفاعل الجمهور لمدة ساعتين على صوت تامر بعدد حضور حوالى 6000 شخص.

وفي تصريح له، قال تامر حسنى:"فى كل مرة أغني بها أقول إنها أجمل حفلة، واليوم هي الأجمل، دائما الجمهور السعودى لا يعطيني فرصة في اختيار الأجمل لأن تواجده دائما هو ما يزيد الحفل جمالا، لدرجة أني لم أكن أريد النزول عن المسرح"، وشكر الفنان تامر حسني هيئة الترفيه والمستشار تركي آل الشيخ، وموسم جدة على الدعوة