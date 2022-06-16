محمد رمضان يواجه أزمة جديدة.. المحكمة تلزمه بدفع 13 مليون جنيه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ألزمت محكمة مصرية، الفنان محمد رمضان برد كافة المبالغ التي تقاضاها من شبكة قنوات MBC والبالغ قدرها 13 مليون جنيه مصري تقريباً، إضافة إلى العائد القانوني منذ عام 2019 بواقع 5 % وحتى تمام السداد، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام في مصر.

وأكد محامي شبكة قنوات “MBC” ثروت عبد الشهيد أنه بصدد دراسة الحكم لمطالبة رمضان بالتعويضات اللازمة التي لن تقل عن 100 مليون جنيه.

ولفت المحامي إلى أن المجموعة سبق وتعاقدت مع الفنان المصري في عام 2016 على التفرغ لأداء ثلاث مسلسلات تلفزيونية من إنتاجها لأعوام 2017، 2019، 2020، وتقاضى منها بإيصالات موقعة منه إلا أنه أخل بالتزاماته التعاقدية.

ولفت إلى أنه طبقاً للبند التاسع من العقد يحق للشركة فسخ التعاقد معه مع المطالبة بالتعويض الاتفاقي المنصوص عليه بقيمة 115 مليون جنيه، وإلزامه برد ما تقاضاه من مبالغ نقدية مقدماً إضافة إلى الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية.