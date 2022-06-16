باسم ياخور بإطلالة صادمة في “العربجي”.. الجمهور لم يتعرف إليه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الممثل السوري باسم ياخور الجمهور بعد ظهوره بإطلالة مختلفة بالكامل على بوستر مسلسله الجديد “العربجي”، لدرجة أنه بالكاد يمكن التعرف إليه.

ياخور ظهر في صورة البوستر، حاملاً سيفاً بيده وبقميص مشقوق الصدر في الشخصية التي يجسّدها في عمل درامي ضخم يحمل توقيع الكاتب عثمان جحى والمخرج ناجي طعمة.

وتصدّر مسلسل “العربجي” ترند شبكات التواصل الاجتماعي فور الإعلان عنه على حسابات شركة “غولدن لاين” المنتجة وبطل العمل باسم ياخور في بوستر أظهر الأخير في إطلالة عنيفة.

وتباينت آراء المتابعين حول الفئة التي ينتمي إليها “العربجي”، ما إذا كانت البيئة الشامية أو الدراما التاريخية أو الشعبية.

وفي سياق متصل، مازحت الكاتبة رنا حريري زوجها فور نشر الملصق الترويجي، معلقةً بقولها: “حبيبي كأنه مشقوق قميصك، جيبه معك لخيطلك ياه”، فأجابها ضاحكاً: “على أساس بتعرفي تخيطي”.

وحقق ياخور مع “غولدن لاين” أكثر من نجاح واسع في الأعمال الدرامية، بخاصة في الجزء الأول من مسلسل “خاتون” في عام 2016 حين جسّد شخصية “عكّاش”، وفي مسلسل “على صفيح ساخن” في موسم 2021 من خلال دور “هلال الحجار”.