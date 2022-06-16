عاجز عن التحكم بيده.. توم هانكس يقلق جمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقلق الممثل العالمي توم هانكس الجمهور حول حالته الصحية بعد ظهوره الأخير في إحدى الجولات الترويجية لفيلم “إلفيس”، إذ بدا بنحافة مفرطة ويعاني من رعشة في يده.

وتداول رواد مواقع التواصل عدداً كبيراً من الصور والفيديوات التي أكدت معاناة هانكس من مشكلة صحية بسبب رعشة يده وذراعه الواضحة أثناء حديثه في المؤتمر الصحافي في أستراليا. وقد ظهر الممثل المخضرم يحاول السيطرة على الميكروفون في يده بسبب الرعشة، ثم أمسك به بيديه أثناء حديثه.

وقد عززت صور لتوم بيدين متشابكتين تساؤلات الجمهور حول حالته الصحية، فقد لاحظ المتابعون أنه يحاول إخفاء مرض ما عنهم بخاصة أنه ظهر في الفترة الأخيرة بنحافة واضحة، ولم يكشف سببها أو علاقتها بعمل فني جديد له.

وانتشرت التكهنات على مواقع التواصل حول مرضه وتوقع بعضهم إصابته بمشاكل في الجهاز العصبي أو بمرض ما لم يفصح عنه بعد، فيما قال البعض الآخر إن هذا الارتجاف قد يكون ناتجاً من مرض السكري الذي يعاني منه الممثل الأميركي منذ عام 2013.

ويشار إلى أن فيلم “إلفيس” لتوم هانكس يعرض السيرة الذاتية الخاصة بالمغني إلفيس بريسلي، الذي كان يعد أحد روافد موسيقى “الروك” ويلعب هانكس في الفيلم دور مدير أعمال بريسلي؛ الشهير بقسوته العقيد توم باركر، في حين يؤدي الممثل أوستن بتلر شخصية بريسلي.