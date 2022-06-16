جمهور هيفاء وهبي يحتفل بعام على “لو كنت”.. الأغنية التي حطّمت الأرقام!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يحتفل جمهور النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، اليوم الخميس 16 حزيران/يونيو، بمرور سنة على صدور أغنية “لو كنت”، أحدث أغنيات “محبوبة الملايين”، والتي شاركها فيها الفنان المصري أكرم حسني على طريقة الديو.

استطاعت أغنية “لو كنت” أن تحطّم الأرقام القياسية من حيث نسبة المشاهدة والتفاعل عبر المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الإجتماعي، إذ منذ صدورها تكتسح الأغنية مواقع ”تيك توك”، و“إنستغرام”، و”فيسبوك” في فيديوهات لعدد كبير من الناشطين يظهرون من خلالها وهم يقومون بحركات تعبيرية وخطوات راقصة تترجم كلمات الأغنية التي تحمل جرعة زائدة من التحدي والطاقة الإيجابية.

وحقق فيديو كليب أغنية “لو كنت” خلال 12 شهرًا فقط، أكثر من 70 مليون مشاهدة بمجموع المشاهدات التي حصدتها على قناتي هيفاء وأكرم حسني في موقع “يوتيوب”، بالإضافة إلى ملايين المشاركات

يذكر أن أغنية “لو كنت”، هي من كلمات وألحان أكرم حسني وتوزيع توما. أمّا كليب الأغنية فحمل توقيع المخرج حسام الحسيني وتمّ تصويره في لبنان.

وتحظى الأغنية بعد سنة من صدورها بإعجاب واسع من الجمهور، كما يحافظ الكليب على المراتب الأولى في قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا على يوتيوب في مختلف البلدان العربية.