بلقيس تتصدّر بفيديو في الكواليس.. “بهجة وضحك ودلع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّرت النجمة ​بلقيس​ فتحي، حديث الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مشاركتها مقطع فيديو من كواليس فيديو كليب أغنيتها الجديدة باللهجة المصرية “ونتدلع”، ظهرت من خلالها وهي تحلق ذقنها بالشفرة.

ولفتت بلقيس الأنظار بخفة دمها مع الرجل الذي شاركها الفيديو كليب ولعب دور والدها.

وعلقت بلقيس على الفيديو قائلة: “فيديو كواليس وبهجة وضحك ودلع مع عم ممدوح من كليب ونتدلع بلقيس اللي حقق أكثر من مليون مشاهدة في غضون ساعات”.

وكانت قد احتفلت بلقيس بتصدر أغنيتها الجديدة “ونتدلع” الترند وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها. ونشرت الفنانة عبر صفحتها الخاصة أن أغنيتها ترند في أغلب الدول العربية وبينها مصر، الإمارات، السعودية والكويت.

يذكر أن أغنية “ونتدلع” هي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج محمد سامي، وهي ثاني أغنيات بلقيس باللهجة المصرية، بعد أن قدمت العام الماضي أغنية “دبلوماسي” مع عزيز الشافعي أيضًا.

وحقق فيديو كليب أغنية “ونتدلع” أكثر من 1.3 مليون مشاهدة بعد 6 أيام فقط من صدوره على قناة بلقيس الرسمية بموقع “يوتيوب”.