شيرين عبد الوهاب تظهر بعد غياب وتفاجئ جمهورها بـ”لوك” جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب جمهورها بعدما ظهرت بـ”لوك” جديدة وتسريحة شعر مختلفة، حيث ازداد طوله وعاد كما كان في بداياتها الفنية.

ولفت العديد من متابعي شيرين إلى أنها تمكنت في وقت قصير من أن تستعيد شكلها القديم حيث منحها الشعر الطويل لمسة أنثوية، كما تمكنت من خسارة بعض من وزنها الزائد.

وبعد أيام على أزمتها الشهيرة مع الشاعر بهاء الدين محمد عقب تصريحاتها حول ندمها على أغنية “متجرحنيش” التي قدّمها لها بهاء قبل سنوات، وهجومه عليها، كشفت شيرين عن لجوئها إلى الشاعر أيمن بهجت قمر للتعاون في أول عمل غنائي يجمعهما، مبررةً ذلك بحاجتها إلى الظهور بأغنية تليق بتاريخها الفني.

وعبّرت شيرين في تصريحات عن سعادتها بأول تعاون لها مع الشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر الذي نشر صورة تجمعه بشيرين من كواليس التسجيل، مبدياً سعادته وحماسته لتلك المحطة الفنية المميزة في مشواره الفني.

في جانب آخر، انتهت شيرين عبد الوهاب من تسجيل أغنية جديدة بعنوان “عودتني الدنيا”، من كلمات أحمد المالكي، وألحان تامر عاشور، ومن المقرر أن تطرحها قريباً.

وكان الشاعر بهاء الدين محمد قد شنّ هجوماً عنيفاً على شيرين عبد الوهاب بعد أن أجابت على سؤال عن أكثر أغنية ندمت على تقديمها، وقالت إن الأغنية هي “متجرحنيش”.