تامر حسني في “حفلة أسطورية” مع جمهوره السعودي.. رقم قياسي في جدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا النجم المصري تامر حسني، أمس الأربعاء 15 حزيران/يونيو حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات موسم صيف جدة بحضور الآلاف من محبّيه في السعودية.

وتخطى الحضور في حفل تامر حسني كل التوقعات، إذ بيعت تذاكر الحفل بالكامل بعد ربع ساعة فقط من طرحها على الإنترنت.

واحتشد الآلاف من محبّي “نجم الجيل” في “مسرح ليالينا”، مقابل ردسي مول بجدة وهتفوا باسم تامر حسني تعبيرًا عن محبّتهم الكبيرة له. وفور صعوده إلى المسرح اشتعلت الأجواء وتعالت صيحات الجمهور، ترحيًا به في جدة.

قدّم تامر حسني خلال الحفل باقة من أشهر أغنياته، إذ غنى عددًا من الأغنيات التي قدمها على مدار مسيرته الفنية، والتي شهدت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور، بالإضافة إلى أغنياته الحديثة ومنها أغنيات ألبوم “خليك فولاذي” والأغاني التي طرحها في الفترة الماضية على طريقة “السينغل” ومنها “صعبة” و”يا فرحة”، بالإضافة إلى أغنية فيلمه “بحبك” بعنوان “حدلعني” التي ورغم عدم صدورها رسميًا حفظوا كلماتها عن ظهر غيب، تمامًا كما لو أنّهم “كورال” يشاركه في حفلاته كافّة.

تامر نشر عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” صورًا من الحفل وعلّق قائلاً: “مليون شكراً جمهور جده السعوديه

حفله اسطوريه بحضوركم الكريم ، كل مره بقول دي احلى حفله تفاجئوني ان اللي بعدها احلى ،، الله عليكم يا جمهور يا عظيم شرفتوني”.

وتابع تامر قائلًا: “انكم تعملوا كامل العدد في اول ربع ساعه من فتح باب حجز التذاكر دي محبه بحمد ربنا عليها و يارب دايماً اكون عند حسن ظنكم الله يحفظكم بجد كنت فرحان معاكم من كل قلبي”.

إلى جانب النجاح الجماهيري، حقق تامر حسني نجاحًا كبيرًا على منصات التواصل الإجتماعي حيث تصدر هاشتاغ “#تامر_حسني_في_جدة” الترند، خصوصًا أن هذا الحفل شهد أكبر حضور جماهيري في موسم جدّة، فقام عدد كبير من محبّيه بتداول فيديوهات له من الأغاني التي قدمها على المسرح.

على صعيد آخر، يعيش تامر حسني حالة استثنائية من النشاط الفني، حيث يواصل العمل على أغنيات ألبومه لصيف 2022. كما انتهى مؤخرًا من تصوير فيلم “بحبك” والمنتظر عرضه بصالات السينما في عيد الأضحى المبارك.

فيلم “بحبك” هو من تأليف وإخراج تامر حسني، في أولى تجاربه في الإخراج السينمائي، ويشاركه في بطولته النجوم هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، ومدحت تيخة، وتدور أحداثه في إطار رومنسي اجتماعي يحمل الطابع الكوميدي.