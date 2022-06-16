شكرا لقرائتكم خبر عن حركات معجبين .. حكاية خطاب زرع الفتنة بين صباح ووالدها ومنتجة أول أفلامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيراً ما يتعرض نجوم الفن لبعض المواقف الغريبة مع المعجبين الذين يحبونهم ويعشقون أعمالهم، وكثيراً ما تعرض نجوم الزمن الجميل لهذه المواقف ولكن كان أغربها ما حدث مع الشحرورة صباح فى بداية مشوارها الفنى.

وكان نجوم الزمن الجميل يتلقون مئات الخطابات من المعجبين، حيث كانت هذه الخطابات أهم وسيلة للتواصل بين النجوم والمعجبين، وكثيرا ما حوت هذه الخطابات أفكار ومواقف غريبة وطريفة أو تسببت فى أزمات للنجوم.

وكان بداية مشوار الشحرورة صباح عندما اكتشفتها المنتجة الكبيرة أسيا وقدمتها كبطلة فى فيلم من إنتاجها وهو فيلم " القلب له واحد"، حيث جاءت صباح من لبنان إلى مصر ، بعد تعاقدها على الفيلم، الذى قدمت خلاله عدد من الأغانى التى سجلت اسمها كمطربة فى عالم الفن ووضعتها على أول طريق الطرب وليس التمثيل فقط.

وفى حوار نادر تحدثت صباح عن موقف حدث لها بسبب خطاب أحدد المعجبين الذى زرع الفتنة بينها وبين والدها ومنتجة الفيلم.

وقالت الشحرورة أنها غنت خلال الفيلم أغنية " بشويش على عقلك بشويش " ضمن الأغانى التى تضمنها الفيلم، وحققت هذه الأغنية الخفيفة نجاحاً كبيراً ، ونجح الفيلم نجاحاً مذهلاً كتب لها بداية قوية ، وانهالت عليها خطابات المعجبين.

وأشارت صباح إلى أن والدها هو الذى كان يتلقى هذه الخطابات ويقرأها، وكان ضمن هذه الخطابات خطاب من معجب أكد خلاله أن أغنية "بشويش على عقلك" هى سبب نجاح الفيلم وأن من حق الشحرورة ألا تتنازل عن ملكيتها الأدبية، واقترح المعجب أن تعود المطربة الجديدة لتطالب المنتجة بأجر مضاعف عن هذه الأغنية لأنها كانت سبب نجاح الفيلم الذى تسبب فى مكاسب كبيرة للمنتجة أسيا.

وأكدت صباح أنها لم تقتنع بهذا الاقتراح لا منطقاً لا قانوناً، ولكن والدها تمسك به ، وذهب إلى آسيا ليطالبها بالمزيد من الأموال مقابل هذه الأغنية، وهو ما تسبب فى صدام بين المنتجة ووالد صباح من ناحية ، وبين الشحرورة ووالدها الذى حاولت منعه من مطالبة أسيا بمزيد من الأموال، مؤكدة أن هذه الأغنية كما حققت مكاسب للفيلم ومنتجته فإنها كتبت شهرتها وجعلت الناس يعرفون اسمها وهى فى بداية مشواها وهذا أكبر مكسب حققته فى بداياتها، وهكذا تسبب هذا المعجب فى فتنة ثلاثية بين الشحرورة ووالدها والمنتجة آسيا.