مياه حمام السباحة تزيل مكياج سارة سلامة بالكامل.. لن تصدق كيف بدت بدون مكياج! -«صورة»

كتب امير فتحي في الخميس 16 يونيو 2022 02:47 صباحاً - شاركت الفنانة المصرية “سارة سلامة“، جمهورها ومتابعيها صورًا جديدة لها في أحدث جلسة تصوير خضعت لها ونشرت صورها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل «إنستجرام».

وظهرت سارة سلامة خلال الجلسة وهي ترتدي المايوة بدون أي مكياج وسط حمام السباحة، وظهرت خلال الجلسة بملامح مختلفة أثارت العديد من التساؤلات عن سبب تغير ملامحها بهذا الشكل.

ولجأت الفنانة سارة سلامة إلى غلق التعليقات على الصور التي نشرتها وذلك منعًا لأي تعليقات خارجة عن الصور.

حقيقة خضوع سارة سلامة لعملية تجميل:

كشف الفنان أحمد سلامة، خلال لقائه في برنامج “خط أحمر”، مع الإعلامي محمد موسى، والمذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، حقيقة خـوع ابنته الفنانة سارة أحمد سلامة لعمليات تجميل، موضحًا أنها لم تخضع لمثل تلك العملـيات، ولكنها كانت تستخدم برامج تغييـر الصور وسناب شات وغيرها.

وكشف أن سر رفضه دخول نجلته سارة عالم الفن، قائلًا: “نصحت ابنتي سارة بالإبتعاد عن الوسط الفني لأنه مرهق جدًا وأنا مشفق عليها من التعـب ده.. ومش بغير عليها من زمايلها وبحترمهم جدًا”.

الجمهور يشن هجومًا حادًا على سارة سلامة:

وكانت قد صـدمت الفنانة المصرية الشابة سارة سلامة جمهورها مؤخرا، بظهورها بملامح مخـتلفة تمامًا، من خلال مجموعة صور جديدة لها، تصدرت بسببها محرك البحث على جوجل.

سارة سلامة تعرضت لهجوم شديد من جمهورها بسبب هذه الصور، واتهـموها بإجراء عمليات تجميل تسببت في تغـيير ملامحها، إذ بدت وكأنها خضعت ل «فيلر»، كما تغـير شكل خدودها، مما أدى لتكــ هنات الجمهور حول إجرائها «بوتكس» بجانب «الفيلر»، بالإضافة لعملية نفــخ الشفاه.

وفي أول تعليق لسارة سلامة على اتهامات إجرائها عمليات تجميل، كتبت على حسابها بموقع “انستجرام”: “أول عملية تجميل عملتها هى تجميل الذات والنفس (ربنا يشـفى كل نفس مـريضه)”، في إشارة منها إلى أنها لم تخضع لأي عمليات تجميل.

سارة سلامة تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها:

من ناحية أخرى، احتفلت الفنانة المصرية سارة سلامة بعيد ميلاد شقيقتها منى، ونشرت مجموعة صور تجمعهما، والتي كشفت عن الشبه الكبير بينهما.

سارة سلامة وجهت تهنئة خاصة لشقيقتها، على حسابها الخاص على موقع “إنستجرام”، كشفت من خلالها عن قوة العلاقة بينهما، حيث كتبت: ” Happy birthday.. كل سنه وانتى طيبه يا اغلى واحن واجدع حاجه فى حياتى مهما قولت مش هايبقى كفاية عليكى “.

وأضافت: “ويارب السنه دى تعملى كل حاجه بتحلمى بيها وتفضلى معايا وفى ظهرى العمر كله واشوفك دايما مبسوطة ربنا يخليكى ليا … بحبك اووووى”.

يُذكر أن سارة سلامة انتهت منذ فترة من تصوير فيلم «خلي بالك من اللي جاي»، حيث تشارك فى بطولته إلى جانب رانيا يوسف، ومجدى كامل وصلاح عبد الله وأحمد سلامة ونور فخرى، تأليف حمدى يوسف، وإخراج حمدى يوسف وينتمى العمل إلى أفلام الإثارة والتشويق، ولم يتم تحديد موعد طرحه بدور العرض حتى الآن.

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